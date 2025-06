Maturità 2025 Paolo Borsellino tra le tracce ai maturandi La figlia Fiammetta | Una bellissima sorpresa sono felice ed emozionata

Tra le tracce dell’Esame di Stato 2025 spicca un toccante brano di Paolo Borsellino dedicato ai giovani, una scelta che ha emozionato profondamente Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato. La sua reazione, tra gioia e commozione, testimonia il valore simbolico di questa decisione ministeriale. Un segnale forte di memoria e speranza per la nuova generazione, che si concluderà con un messaggio di ispirazione e responsabilità. La figlia Fiammetta: “Una...

Tra le tracce proposte ai maturandi per l'Esame di Stato 2025 c'è anche un brano di Paolo Borsellino dedicato ai giovani come traccia d'esame. Una decisione che ha colpito profondamente Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso nel 1992, che ha commentato la scelta ministeriale sottolineando il valore simbolico di questa testimonianza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: borsellino - paolo - tracce - maturandi

Al via i lavori per il nuovo asilo nido comunale in via Paolo Borsellino: un progetto strategico per l’infanzia e la rigenerazione urbana a Baronissi - Sono ufficialmente iniziati i lavori per il nuovo asilo nido comunale in via Paolo Borsellino a Baronissi, un progetto fondamentale per l'infanzia e la rigenerazione urbana.

ULTIM'ORA - Esame di Maturità, ecco le tracce della prima prova Vai su Facebook

Maturità 2025, Borsellino e giovani tra le tracce della prima prova. Pasolini e Tomasi di Lampedusa - La seconda traccia del tema di attualità riflette sulle piattaforme di social media, soffermandosi sul sentimento dell’indignazione; Maturità 2025, ecco le tracce della prima prova: Borsellino, Pasolini, i social e il rispetto; Maturità, tra le tracce Paolo Borsellino e i giovani.

Maturità, iniziata la prima prova di italiano: tra le tracce Paolo Borsellino e i giovani - 'I giovani, la mia speranza' un messaggio del giudice Paolo Borsellino è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova ... Si legge su msn.com

Tracce Maturità: “I giovani, la mia speranza”, il testo del messaggio di Paolo Borsellino - “I giovani, la mia speranza” un messaggio del giudice Paolo Borsellino è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova scritta, Italiano, dell'esame di Stato. repubblica.it scrive