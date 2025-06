Maturità 2025 oggi la prima prova oltre 500mila studenti all' esame per il tema d' italiano | le sette tracce tra cui scegliere

Al via l’esame di maturità 2025: oggi, mercoledì 18 giugno, oltre 500mila studenti affronteranno la prima prova di italiano, scegliendo tra sette tracce che spaziano dall'analisi letteraria ai temi di attualità e saggi su ambiti storici, scientifici ed economici. Un momento cruciale che segna il percorso verso il futuro, con entusiasmo e determinazione, pronti a dimostrare le proprie competenze e a scrivere il primo capitolo di una nuova avventura.

Il ministero dell'Istruzione ha predisposto le tracce suddividendole tra analisi del testo letterario, temi di attualità e saggi argomentativi su ambiti storico-filosofici, scientifici, economici, sociali Al via l'esame di maturità 2025. Oggi, mercoledì 18 giugno, oltre 500mila studenti sono.

AL VIA LA MATURITÀ 2025: OLTRE 500MILA STUDENTI AFFRONTANO LA SFIDA FINALE Parte domani, mercoledì 18 giugno, alle ore 8.30, l'Esame di Maturità 2025 per 524.415 studenti, di cui 511.349 interni e 13.066 esterni. Si apre con la prima prova scr

Maturità 2025 al via,domani si parte con la prova di italiano. Oltre 500mila studenti pronti ad affrontare la prova: il toto-tema,l'intelligenza artificiale, l'ansia degli studenti,il voto in condotta.

