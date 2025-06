Maturità 2025 nelle tracce della prova di italiano Borsellino Pasolini e Telmo Pievani

Sono iniziati gli esami di Maturità 2025, un momento atteso da oltre 524mila studenti italiani. Nella prima prova, il tema d’italiano, le tracce spaziano tra analisi del testo, argomentazioni e attualità, proponendo riflessioni profonde su figure e tematiche cruciali. Tra le anticipazioni, spiccano i riferimenti a Borsellino, Pasolini e Pievani, testimonianze di un’Italia che si interroga sul proprio passato e futuro. La sfida è aperta: pronti a scoprire cosa ci riserverà questa prima tappa?

Hanno preso il via gli esami di Maturità 2025. Nella mattinata di mercoledì 18 giugno i maturandi sono impegnati nella prima prova, ossia lo scritto di italiano, il "tema", che vede protagonisti oltre 524mila studenti. Sette le tracce proposte, suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità. Secondo le prime anticipazioni, le tracce sono: – "I giovani, la mia speranza", un messaggio del giudice Paolo Borsellino; – Per l'analisi del testo Pasolini e Gattopardo. Per Pasolini si tratta di Appendice I a "dal diario" (1943-1944); – Per il testo argomentativo, 1) testo tratto da Piers Brendon "Gli anni trenta.