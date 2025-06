Maturità 2025 l’emozione degli studenti del liceo Mamiani a Roma

La maturità 2025 sta entrando nel vivo, e gli studenti del liceo Mamiani di Roma vivono emozioni intense tra ansia e entusiasmo. Attraverso le loro voci e i primi riscontri sulla prima prova, possiamo percepire la passione e la determinazione che animano questa generazione. Scopriamo insieme come si stanno preparando e cosa rappresenta per loro questo importante traguardo, perché il futuro passa anche attraverso momenti come questi.

Per sentire come sta andando la prima prova, vi portiamo davanti al Mamiani, liceo classico romano Servizio di Barbara Masulli TG2000.

