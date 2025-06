Maturità 2025 le tracce della prima prova | Pasolini Borsellino e il rispetto

Oggi, oltre 500mila studenti italiani hanno affrontato la prima prova della Maturità 2025, un banco di prova che mette alla prova talento, preparazione e sensibilità. Con sette tracce articolate tra letteratura, storia e temi civili, il percorso si presenta come un’occasione unica per esprimersi e riflettere su questioni fondamentali. È il momento di scoprire come i giovani si siano impegnati a raccontare il loro mondo, tra passione e consapevolezza.

Oltre 500mila studenti italiani questa mattina si sono cimentati con la Prima Prova scritta dell' Esame di Maturità 2025, il tema di italiano. Alle 8:30 in punto è partita la sfida con le sette tracce ufficiali, che hanno spaziato dalla letteratura all'attualità, offrendo a ciascun maturando la possibilità di esprimersi in base ai propri interessi e inclinazioni. Le tracce: tra letteratura, storia e temi civili Le proposte del Ministero dell'Istruzione si sono articolate in tre tipologie. Per l'analisi del testo (Tipologia A), gli studenti hanno potuto scegliere tra: •una poesia di Pier Paolo Pasolini, tratta da Dal diario (1943-44); •un brano da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sull'ingresso di Angelica nella famiglia dei Salina.

