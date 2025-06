Maturità 2025 le tracce della prima prova | Paolo Borsellino e i giovani Pasolini Il Gattopardo gli anni Trenta e il New Deal i social e l' indignazione Tutti i testi

La maturità 2025 si avvicina, portando con sé sette tracce pensate per mettere alla prova la vostra preparazione e il vostro talento. Dalle figure di Paolo Borsellino ai giovani pasoliniani, passando per classici come "Il Gattopardo" e temi attuali sui social e l’indignazione, ogni argomento rappresenta un’opportunità unica per esprimere il vostro pensiero. Preparatevi a dimostrare il vostro valore: è il momento di affrontare con sicurezza la prima prova scritta di Italiano!

Maturità 2025 al via. La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell'Istruzione e sono in tutto sette,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Maturità 2025, le tracce della prima prova: Paolo Borsellino e i giovani, Pasolini, "Il Gattopardo", gli anni Trenta e il New Deal, i social e l'indignazione. Tutti i testi

Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova - Scopri le potenziali tracce dell'esame di maturità 2025, suddivise tra attualità, analisi del testo e argomentativo.

