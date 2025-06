Maturità 2025 le tracce della prima prova in diretta | autori e temi di italiano all'Esame di Stato

Il countdown è iniziato: oggi, 18 giugno, migliaia di studenti italiani affrontano la prima prova della Maturità 2025, con il tema di italiano che apre ufficialmente le sfide dell’esame. Tra autori classici e temi d’attualità, le sette tracce selezionate dal Ministero promettono di mettere alla prova il talento e la preparazione dei giovani. Rimanete aggiornati: le ultime notizie in diretta continueranno a guidarvi attraverso questa giornata fondamentale.

