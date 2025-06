Maturità 2025 le tracce della prima prova | Borsellino Pasolini l’indignazione sui social e la parola Rispetto

La prima prova di Italiano 2025 si presenta ricca di spunti stimolanti, tra poesia, memoria civile e attualità social. Dalle parole di Pasolini all’indignazione sui social, passando per il valore di Paolo Borsellino, i maturandi avranno l'opportunità di riflettere su temi fondamentali per la società moderna. Tra le tracce, si distingue «I giovani, la mia speranza», un messaggio che invita a riscoprire il ruolo attivo delle nuove generazioni. Per l’analisi, il percorso sarà sicuramente coinvolgente e ricco di significato...

Dalla poesia di Pier Paolo Pasolini al valore della memoria civile con Paolo Borsellino, passando per la crisi economica del secolo scorso: sono queste alcune delle tracce proposte al mezzo milione di maturandi nella prima prova scritta di Italiano. Tra le sette opzioni elaborate dal ministero dell’Istruzione e del Merito figura «I giovani, la mia speranza», un messaggio del giudice Borsellino, simbolo dell’impegno contro la mafia. Per l’analisi del testo, è stata scelta una poesia di Pasolini, mentre tra i temi argomentativi compare una riflessione storica sul New Deal e gli anni Trenta, partendo da un brano tratto da «Gli anni Trenta. 🔗 Leggi su Open.online

Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova - Scopri le potenziali tracce dell'esame di maturità 2025, suddivise tra attualità, analisi del testo e argomentativo.

