Maturità 2025 le tracce dei temi per la prima prova scritta | Paolo Borsellino e i giovani la parola rispetto Pasolini e Tomasi di Lampedusa

Il countdown è iniziato: per oltre 500mila studenti italiani, il giorno della maturità 2025 rappresenta un momento cruciale di crescita e sfida. Tra le tracce proposte per la prima prova scritta, spiccano temi attuali e classici come Paolo Borsellino, i giovani, il rispetto nel pensiero di Pasolini e Tomasi di Lampedusa. Sono occasioni uniche per esprimere talento e preparazione, pronti a lasciare il segno e affrontare con sicurezza il futuro.

Per oltre 500mila ragazzi è il giorno dell'esame di maturità. Sette le tracce proposte per la prima prova scritta divise in tre tipologie.

