Maturità 2025 la traccia C sull’indignazione social svolta dal prof Ruben Razzante

Nel mondo dei social media, l'indignazione digitale si è trasformata in un fenomeno potente e coinvolgente, capace di accendere discussioni e mobilitare opinioni. Ma questa emozione collettiva, alimentata da post, commenti e condivisioni, davvero produce cambiamenti concreti o rischia di diventare solo un fuoco di paglia? È questa la riflessione centrale che il professor Ruben Razzante affronta nella traccia C della maturità 2025, invitandoci a saper distinguere tra indignazione autentica e provocazione sterile.

Roma, 18 giugno 2025 – Tra le tracce della tipologia C della prima prova di maturità 2025 c'è un tema di grande attualità, quello sui social media e l'indignazione digitale. Si parte da un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli dal titolo 'L'indignazione è il motore dei social. Ma serve a qualcosa?', pubblicato su 'Sette', il supplemento del Corriere della Sera. Il testo, riflettendo sul fatto che sui social proliferano contenuti pensati per scatenare il sentimento dell'indignazione e che, proprio a causa di questo, finiscono per saturare la nostra capacità di indignarsi, invita i maturandi a interrogarsi sul ruolo delle piattaforme digitali nella formazione dell'opinione pubblica e sull'efficacia dell'attivismo online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net