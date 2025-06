Maturità 2025 la traccia B svolta | il testo argomentativo sul ‘Rispetto’ a cura di Filippo Boni

Nel 2025, la parola “rispetto” si erge come simbolo di un ideale ancora troppo spesso tradito. La Treccani l’ha scelta come parola dell’anno, un’ode a un valore sacro e al tempo stesso tragicamente irraggiungibile in un mondo dilaniato da conflitti e ingiustizie. Ma cosa significa davvero rispettare? E quanto siamo capaci di meritare questo fondamentale principio? È giunto il momento di riflettere sul rispetto come postura dell’anima, per riscoprirne il vero valore.

La parola che abbiamo smesso di meritare. La Treccani ha scelto “rispetto” come parola dell’anno. Una parola antica, solenne, quasi sacra, ma anche tragicamente ironica, in un mondo che ogni giorno ne tradisce il senso. Un ossimoro, se pensiamo alle cinquantasei guerre aperte nel mondo: genocidi, bombe, vite ridotte a numeri. Il rispetto è stato scelto — sì — ma non vissuto. Eppure rispetto non è solo una virtù etica, ma una postura dell’anima. Viene dal latino respectus — riguardo, attenzione — ma anche “guardare indietro”: riconsiderare, fermarsi, non passare oltre. È la seconda occhiata che salva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maturità 2025, la traccia B svolta: il testo argomentativo sul ‘Rispetto’ a cura di Filippo Boni

In questa notizia si parla di: rispetto - maturità - traccia - svolta

Educazione al rispetto della donna e nuove prove di maturità: Valditara illustra la sua riforma - In un momento di grande trasformazione educativa, il ministro Giuseppe Valditara propone una rivoluzione nell'esame di Stato, con l’obiettivo di valorizzare il rispetto verso la donna e le competenze maturate dagli studenti.

La traccia 10 è una traccia sporca. Non di sangue, ma di materiale biologico dal quale bisognerà estrarre il Dna. Impronta genetica che, secondo chi indaga, è molto probabilmente quella dell’assassino. Di Davide Milosa Vai su Facebook

Maturità 2025, la traccia B svolta: il testo argomentativo sul ‘Rispetto’ a cura di Filippo Boni; Tema attualità maturità 2025: svolgimento, struttura e tracce svolte per la tipologia C; Simulazioni prima prova maturità 2025: tracce ed esempi svolti.