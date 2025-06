Maturità 2025 la prima prova | Paolo Borsellino Pasolini e la parola Rispetto tra le tracce

La Maturità 2025 apre le sue porte con tracce che riflettono i valori più profondi della nostra cultura: tra queste, il brano di Paolo Borsellino "I giovani, la mia speranza" e il tema del rispetto. È un momento di grande responsabilità e opportunità per gli studenti, che si confrontano con autori fondamentali come Pasolini, Lampedusa e Maccioni per esplorare il significato di questa parola così potente. Prepariamoci a scoprire insieme come affrontare questa sfida con successo.

Con un brano di Paolo Borsellino intitolato «I giovani, la mia speranza», si apre la prima prova dell’ Esame di Maturità 2025. È una delle sette tracce proposte dal ministero dell’Istruzione e del Merito per il tema di Italiano, con cui, alle 8:30 di oggi, 18 giugno, ha preso ufficialmente il via la Maturità. Tra gli autori scelti figurano anche Pier Paolo Pasolini, Tomasi di Lampedusa e Riccardo Maccioni con una riflessione sul significato della parola «Rispetto». Il ministero ha letto in diretta al Tg1 i codici alfa numerici che arrivano a tutte le scuole di Italia e che consentono di aprire il plico telematico con le tracce. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: maturità - prima - prova - paolo

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

In tutto ciò ci siamo dimenticati di una cosa, ovvero quella di augurare una buona maturità a chi tra poche ore affronterà la prima prova scritta. La prima, come ci auguriamo, di una lunga serie di successi e traguardi. Siamo Interisti 1908 vi augura un grande in Vai su Facebook

Maturità 2025, via alla prima prova. Tra le tracce Borsellino, Pasolini, Tomasi di Lampedusa; Diretta Prima prova Maturità 2025: tutte le tracce live per la Tipologia A, Tipologia B e Tipologia C; Maturità 2025, le tracce della prima prova in diretta: Pasolini e Tomasi di Lampedusa al tema di italiano.