Maturità 2025 la metà degli studenti non sa come è strutturata la prima prova

Mentre gli esami di maturità 2025 stanno per iniziare, un dato preoccupante emerge dall’indagine di Skuola.net: oltre la metà degli studenti non conosce ancora nel dettaglio la struttura della prima prova di italiano. Una situazione che rischia di compromettere la loro preparazione e sicurezza in un momento così cruciale. È fondamentale intervenire subito per colmare questa lacuna e garantire a tutti una performance all’altezza delle sfide future.

(Adnkronos) – Oggi iniziano gli esami di maturità 2025 (con la prova scritta di italiano). Eppure non tutti gli studenti dell'ultimo anno conoscono con precisione le modalità e la struttura dell'esame di Stato che dovranno affrontare. A restituire questo scenario a dir poco allarmante è un'indagine condotta da Skuola.net, che a una settimana dal fischio .

