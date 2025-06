Maturità 2025 la commozione dei figli di Borsellino

La memoria di Paolo Borsellino vive nei cuori delle nuove generazioni, testimoniando il valore della giustizia e del coraggio. Nella prima prova della Maturità 2025, i figli del magistrato hanno espresso commozione nel vedere come la scuola continui a mantenere vivo il ricordo del padre, simbolo di legalità e lotta contro la mafia. Un gesto che ci invita a non dimenticare mai, affinché il suo esempio continui a ispirare il futuro.

Il magistrato venne ucciso nel 1992. Non dimenticare e onorare la memoria dovrebbe essere sempre la prima regola. Nella prima prova della Maturità 2025 c'è stato spazio proprio per onorare quanto fatto dal Paolo Borsellino, ucciso nel 1992 dalla mafia. Ad Ansa hanno parlato i figli: "Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta d'italiano per la maturità di quest'anno, vi è un riferimento all'attenzione e alla fiducia che nostro padre riponeva nei giovani. Egli nutriva una enorme speranza nelle future generazioni e abbiamo sempre pensato che a reggere i suoi sforzi vi fosse il senso di una prospettiva alta di un cambiamento in meglio della nostra società civile".