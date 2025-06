Maturità 2025 il saggista Giulio Ferroni | Pasolini è ormai diventato una figura pop per la Destra e la Sinistra ma i nodi fondamentali della sua polemica in questa poesia non ci sono Decisamente bello invece il tema sul Gattopardo

Nella maturità 2025, il saggista Giulio Ferroni mette in discussione la figura di Pasolini, spesso ridotta a simbolo pop per le fazioni politiche. Con questa poesia, Ferroni sfida i luoghi comuni, evidenziando come il poeta non sia solo il militante che tutti conosciamo, ma un uomo complesso e sfaccettato. Una riflessione che invita gli studenti a scavare oltre l’immagine superficiale, perché la vera poesia risiede nei nodi irrisolti della sua operosità artistica e politica.

"Non è il Pier Paolo Pasolini militante e nemmeno quello che conosciuto da tutti. Si poteva trovare qualche poesia successiva agli anni Quaranta dove esce la sua specificità ma accontentiamoci". Giulio Ferroni, ex professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università "La Sapienza" di Roma, saggista e autore di diversi libri usati anche a scuola, è critico nei confronti della scelta del Ministero per la traccia della prima prova scritta della maturità 2025. "Certo, Pasolini è ormai diventato una figura pop per la Destra e la Sinistra ma i nodi fondamentali della sua polemica in questa poesia non ci sono. Decisamente bello", invece, il tema sul Gattopardo

