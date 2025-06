Maturità 2025 il saggista Giulio Ferroni | Pasolini è diventato una figura pop per la Destra e la Sinistra ma i nodi fondamentali della sua polemica non ci sono Decisamente bello invece il tema sul Gattopardo

Nel panorama letterario italiano, Pasolini si è trasformato in un’icona pop, catalizzando emozioni e polemiche di opposte fazioni politiche. Tuttavia, come sottolinea il critico Giulio Ferroni, il suo vero volto, spesso oscurato dalle retoriche, rimane ancora tutto da esplorare. Ferroni mette i puntini sulle i, evidenziando come la figura pasoliniana non sia solo quella del militante o del poeta degli anni Quaranta, ma molto di più. È questa complessità che rende ancora attuale il suo pensiero.

“Non è il Pier Paolo Pasolini militante e nemmeno quello che conosciuto da tutti. Si poteva trovare qualche poesia successiva agli anni Quaranta dove esce la sua specificità ma accontentiamoci”. Giulio Ferroni, ex professore ordinario di letteratura italiana presso l’Università “La Sapienza” di Roma, saggista e autore di diversi libri usati anche a scuola, è critico nei confronti della scelta del Ministero per la traccia della prima prova scritta della maturità 2025. “Certo, Pasolini è ormai diventato una figura pop per la Destra e la Sinistra ma i nodi fondamentali della sua polemica in questa poesia non ci sono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maturità 2025, il saggista Giulio Ferroni: “Pasolini è diventato una figura pop per la Destra e la Sinistra ma i nodi fondamentali della sua polemica non ci sono. Decisamente bello”, invece, il tema sul Gattopardo

