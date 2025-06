Maturità 2025 il messaggio di Giorgia Meloni

In questa fase cruciale, Giorgia Meloni lancia un messaggio di incoraggiamento e speranza ai giovani maturandi italiani, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita. Con oltre mezzo milione di studenti che affrontano la maturità 2025, il loro percorso si trasforma in un simbolo di determinazione e resilienza. Per questi giovani, questo giugno segna non solo la fine di un ciclo scolastico, ma anche l’inizio di un futuro ricco di opportunità e sfide.

Sono più di mezzo milione i ragazzi che in queste ore si trovano seduti tra i banchi per affrontare quella che, per molti, è la prima vera sfida della vita adulta: l’ esame di maturità. Un rito di passaggio, un momento carico di significato e ricordi, che segna la fine di un percorso lungo anni, fatto di sacrifici, interrogazioni, notti insonni e sogni coltivati nei corridoi della scuola. Per circa 520.000 studenti italiani, questo giugno rappresenta molto più di un traguardo scolastico: è la soglia simbolica verso un futuro ancora tutto da scrivere, tra università, lavoro e scelte personali. A pochi minuti dall’inizio della prima prova scritta, a parlare direttamente agli studenti è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'augurio di Meloni ai giovani: "Andate a testa alta, siete pronti"

