Maturità 2025 | il biglietto disperato di uno studente romano diventa virale | Vi prego ho la maturità ho girato per 20 minuti

Il 18 giugno 2025, un semplice biglietto scritto a mano e lasciato sul cruscotto di un'auto parcheggiata sulle strisce blu di Roma ha conquistato il web. Con poche parole sincere e disperate, uno studente romano ha cercato di chiedere aiuto per la maturità, diventando immediatamente virale. Questo gesto toccante mette in luce le ansie e le sfide degli studenti di oggi. Ma cosa c'è dietro questa storia?

"Vi prego, ho la maturità, ho girato per 20 minuti". Poche parole scritte a mano su un foglio, incollate al cruscotto di un'auto parcheggiata sulle strisce blu a Roma, mercoledì 18 giugno 2025.

