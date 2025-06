Maturità 2025 i tempi della prima prova

Oggi, i 3mila studenti aretini affrontano uno dei momenti più attesi e cruciali del loro percorso scolastico: la prima prova dell'esame di maturità 2025. Con sei ore a disposizione, dalle 8:30 alle 14:30, sono chiamati a dimostrare il loro talento e preparazione, partendo dall'apertura delle buste con le tracce di italiano. Il tema, in ogni caso, non potrà essere...

I 3mila studenti aretini chiamati a svolgere oggi la prima prova dell'esame di maturità avranno 6 ore di tempo massimo per portare a termine il compito. Dalle 8,30, quando sarà aperta la busta con le sette tracce dei temi di italiano, fino alle 14,30. Il tema, in ogni caso, non potrà essere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Maturità 2025, i tempi della prima prova

In questa notizia si parla di: maturità - prima - prova - tempi

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Maturità al via oggi con la prima prova. Ma dal prossimo anno l’esame cambia ancora Vai su X

Notte prima degli #esami. Domani la prima prova dell’esame di maturità per oltre mezzo milione di studenti. #Tg1 Vai su Facebook

DIRETTA | Maturità 2025, prima prova: tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Maturità 2025, le tracce della prima prova; Diretta Prima prova Maturità 2025: tutte le tracce live per la Tipologia A, Tipologia B e Tipologia C.