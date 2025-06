Maturità 2025 i commenti degli studenti alla prima prova

Il countdown è terminato: il 18 giugno ha dato il via alla prima prova di Italiano degli Esami di Stato 2025, un momento di grande attesa e tensione per migliaia di studenti italiani. Davanti alle scuole di tutta Italia, tra emozioni e sogni di libertà, i giovani si preparano ad affrontare questa tappa fondamentale. Ma quali sono state le reazioni e i commenti più autentici degli studenti all’indomani di questa prima sfida? Scopriamolo insieme.

Il 18 giugno ha preso il via la prima prova di Italiano dell'esame di Stato. Davanti al liceo linguistico, musicale e delle scienze umane Carlo Tenca di Milano l'atmosfera era carica di emozione. "Non vediamo l'ora di finire, è un rito di passaggio che si deve fare", raccontano all'ANSA alcuni ragazzi poco prima dell'ingresso. Alle 8:30 è suonata la campanella per tutti gli istituti italiani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it