Maturità 2025 gli auguri di Giorgia Meloni agli studenti

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si rivolge con affetto e incoraggiamento agli studenti italiani pronti ad affrontare la maturità 2025. Dal suggestivo scenario di Kananaskis in Canada, le sue parole sono un messaggio di forza e determinazione, ricordando loro che dietro ogni esame ci sono sacrifici, sogni e tanta passione. In questo momento cruciale, il suo augurio è chiaro: “Forza ragazzi, credete in voi stessi e date il massimo!”

“In bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno per affrontare la maturità. Forza ragazzi! #Maturità2025”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando un breve video registrato a Kananaskis, in Canada, dove si è tenuto il G7. “Lo so, oggi è il giorno, l’esame di maturità, avete dormito poco, avete mille pensieri, siete pronti, perché dietro di voi ci sono anni di studio, impegno, fatica e anche tanti sogni”, spiega la premier nel messaggio rivolto agli studenti. “Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, date il massimo, siate fieri di voi stessi. Vi mando un grande in bocca al lupo, forza ragazzi, siete il nostro orgoglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maturità 2025, gli auguri di Giorgia Meloni agli studenti

In questa notizia si parla di: maturità - giorgia - meloni - studenti

