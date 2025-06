Maturità 2025 esami al via | le tracce della prima prova

La prima prova, come sempre, è lo scritto di italiano, una di quelle che poi viene ricordata per la sua capacità di mettere alla prova la creatività e la preparazione degli studenti, segnando l'inizio di un percorso che li porterà verso il loro futuro.

La mitica 'notte prima degli esami' è ormai passata per gli oltre 524mila studenti italiani (circa 11mila in Liguria) che da oggi, mercoledì 18 giugno 2025, saranno impegnati nella maturità 2025. La prima prova, come sempre, è lo scritto di italiano, una di quelle che poi viene ricordata per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it