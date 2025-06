Maturità 2025 emozione per i figli di Borsellino | Com’è diventato nostro papà

Con grande emozione, i figli di Paolo Borsellino – Lucia, Manfredi e Fiammetta – hanato la scelta del Ministero dell'Istruzione di includere una traccia riferita al giudice nella prima prova scritta di italiano della Maturità 2025. In una lettera, i figli hanno espresso il loro apprezzamento per il fatto che uno dei temi proposti quest'anno rispecchi il profondo impegno che Borsellino aveva nei confronti delle nuove generazioni. "Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta di italiano per la maturità di quest'anno, vi è un riferimento all'attenzione e alla fiducia che nostro padre riponeva nei giovani", hanno scritto.

