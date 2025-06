Maturità 2025 ecco le tracce per la prima prova

È iniziata ufficialmente la sfida della maturità 2025: alle 8:30 di questa mattina, più di 524.000 studenti hanno affrontato la prima prova di italiano, tra emozione e anticipazione. Con le tracce svelate dal Ministero, ora tocca a loro mettere alla prova le proprie capacità e scrivere un capitolo importante del proprio futuro. Scopriamo insieme le opportunità e le strategie per affrontare al meglio questa giornata cruciale. Leggi...

È iniziato puntuale, alle 8:30 di questa mattina, l'Esame di Stato per oltre 524.000 maturandi. Tra emozione e tensione, si apre il sipario su una delle tappe più importanti del percorso scolastico: la prima prova di italiano. I plichi telematici sono stati sbloccati con la chiave ministeriale pubblicata sul sito del MIM e finalmente sono note le sette tracce ufficiali che scandiranno le prossime sei ore di scrittura per gli studenti. Pasolini e Tomasi di Lampedusa tra le tracce di analisi del testo.