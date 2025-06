Maturità 2025 ecco le tracce della prova di italiano | cosa è uscito

Alzando il sipario sulla Maturità 2025, studenti di tutta Italia si sono confrontati con le tracce della prova di italiano, un momento cruciale che mette alla prova talento, preparazione e nervi saldi. Con tensione e speranza, i maturandi hanno affrontato una sfida che segnerà il loro futuro, dando il via a un percorso di crescita e scoperta. Ecco cosa è successo e quali temi sono stati protagonisti di questa prima giornata decisiva.

Alle 8:30 di questa mattina si è aperto ufficialmente uno dei momenti più attesi – e temuti – da migliaia di studenti italiani: l'esame di maturità 2025. In tutta Italia, oltre mezzo milione di giovani si sono presentati puntuali ai banchi per affrontare la prima prova scritta, quella di italiano. Un appuntamento che, come ogni anno, segna l'inizio del passaggio simbolico dall'adolescenza all'età adulta e rappresenta, per molti, il primo vero banco di prova della vita. L'ansia era palpabile fuori dalle scuole, con genitori in attesa, professori in tensione e studenti impegnati in ripassi dell'ultimo minuto.