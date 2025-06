Maturità 2025 da Pasolini a Borsellino | le tracce della prima prova

La prima prova della Maturità 2025 si apre con un ventaglio di tracce che spaziano dalla letteratura di Pasolini fino alle ricerche sulla mafia di Borsellino, regalando agli studenti tante sorprese e sfide. Dopo giorni di preparazione e tensione, il momento è finalmente arrivato: oltre 500mila ragazzi sono pronti a dimostrare le proprie competenze e a chiudere un capitolo importante della loro vita. Una prima prova che come sempre è ricca di emozioni e possibilità.

