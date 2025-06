Maturità 2025 Costarelli Anp | Dopo il Covid si torna alla piena normalità

La Maturità 2025 segna un ritorno alla normalità, dopo le sfide del Covid. Con alcune novità, come il voto di comportamento per l’ammissione, gli studenti si preparano a vivere questa fase cruciale con entusiasmo e rinnovata sicurezza. Cristina Costarelli, presidente dell’Anp Lazio, sottolinea come l’esame di quest’anno rappresenti un passo importante verso una piena ripresa. È il momento di affrontare questo traguardo con fiducia e determinazione.

Al via la Maturità 2025. “Dopo l’esperienza Covid la maturità torna ad essere normale anche se quest’anno c’è stata qualche novità per l’ammissione all’esame, relativa al voto di comportamento”. Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio e oggi dirigente scolastica al liceo delle Scienze umane Benedetto da Norcia nel quartiere di Centocelle a Roma, parla del primo giorno di esame che vede coinvolti più di 500mila ragazzi in tutta Italia. “Quest’anno c’è la novità che se si arriva con sei al voto di comportamento – spiega – all’orale c’è bisogno di discutere una parte di elaborato su un argomento di educazione civica e poi c’è stata la novità sui crediti scolastici e cioè: se gli studenti non hanno almeno nove o dieci nel comportamento non possono accedere alla fascia alta del punteggio di credito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maturità 2025, Costarelli (Anp): “Dopo il Covid si torna alla piena normalità”

