Maturità 2025 ChatGPT ha risolto le tracce della prima prova | le risposte a tutte le domande

Nel mondo della scuola, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di affrontare gli esami. Abbiamo sfidato ChatGPT a risolvere le sette tracce della prima prova della Maturità 2025, come se fosse uno studente in carne e ossa. Risultato? La sua performance ha sorpreso e deluso allo stesso tempo, con alcune risposte corrette e altre tratte da precedenti esami. Scopriamo insieme come questa tecnologia può cambiare il nostro modo di studiare e prepararsi.

Abbiamo dato a ChatGPT le sette tracce della prima prova della MaturitĂ 2025 e abbiamo chiesto al chatbot di svolgere tutte le prove come se fosse uno studente. La prima risposta è stata sbagliata. ChatGPT ha risolto bene la prima traccia ma poi ha pescato testi dalle MaturitĂ del passato. Per questa prova abbiamo usato la versione gratuita del chatbot. 🔗 Leggi su Fanpage.it

