Maturità 2025 buona la prima Le impressioni a caldo dei ragazzi i sogni per il futuro

Lucca, 18 giugno 2025 – È ufficialmente partita anche a Lucca la maturità 2025, con la prima prova scritta di italiano. In tutta la provincia sono 3057 gli studenti coinvolti, tra candidati interni ed esterni, distribuiti su 164 classi in 46 sedi scolastiche. Un appuntamento atteso, carico di significato e di tensione, che segna un passaggio importante nella vita di tanti giovani. Ieri mattina, all'uscita dagli istituti, tra volti tesi e sorrisi liberatori, non sono mancate le prime impressioni a caldo. A raccontare per prima la sua esperienza è Lara, studentessa del Classico, che ha scelto di affrontare la traccia storica: "Ho scelto il tema sul New Deal e la crisi del '29.