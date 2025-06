Maturità 2025 anche i vip tra i banchi di scuola | da Kimi Antonelli a Sarah Toscano ma anche Federico Cinà e Nicolò Filippucci

Anche nel 2025, tra i banchi di scuola, i vip si preparano ad affrontare la Maturità, portando il loro stile unico e determinazione. Da Kimi Antonelli a Sarah Toscano, passando per Federico Cinà e Nicolò Filippucci, giovani celebrità si confrontano con tracce di grande rilievo come Pasolini, dimostrando che anche le star più brillanti sanno quanto sia importante il duro lavoro e la passione. La sfida è aperta, e il futuro si scrive sui banchi!

Anche i vip sui banchi di scuola per fare gli esami di Maturità. Sono molte le giovani celebrità infatti che in questo momento stanno decidendo quale traccia svolgere tra Pasolini,.

Il Referendum anticipa le vacanze, scuole chiuse prima del previsto, ma 1 milione di studenti resta sui banchi: esami di terza media e di maturità - Il referendum del 8 e 9 giugno ha rivoluzionato il calendario scolastico, anticipando le vacanze di molte scuole e trasformando gli istituti in seggi elettorali.

Andrea Kimi Antonelli dopo aver conquistato il primo podio della sua carriera in Formula 1 sarà impegnato sui banchi di scuola, perché deve fare l’esame di maturità Vai su Facebook

KIMI SUL PODIO DOMENICA IN CANADA E MERCOLEDÌ FRA I BANCHI DI SCUOLA PER LA MATURITÀ #CanadianGP Vai su X

