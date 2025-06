Maturità 2025 al via oggi con la prima prova scritta di italiano

Oggi si accendono i riflettori sulla Maturità 2025, con l’attesa prima prova scritta di italiano che segna l’inizio ufficiale di una nuova avventura per i diplomandi. Con entusiasmo e un pizzico di emozione, gli studenti affrontano questa importante sfida, pronti a mettere alla prova le proprie capacità e a iniziare il percorso verso il loro futuro. La fase più emozionante sta per cominciare: in bocca al lupo a tutti!

(Adnkronos) – È arrivato anche per i diplomandi 20242025 il momento di confrontarsi con l'esame di Stato. La maturità 2025 inizia oggi, mercoledì 18 giugno, con la prima prova scritta: italiano. Le modalità sono le stesse del 2024: due prove scritte a carattere nazionale (decise, cioè, dal Ministero), terza prova solo per gli indirizzi in .

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

FAENZA/Maturità al via: domani la prima prova scritta, le voci di tre studenti faentini. La prova di Italiano apre domani l’Esame di Stato. Michelangelo, Giuseppe e Denise raccontano i loro ultimi giorni da studenti e la voglia di costruire il futuro. Vai su Facebook

La Maturità 2025 è alle porte e il 18 giugno prenderà il via ufficialmente con la prima prova scritta di italiano #Maturità #SarahToscano #NicolòFilippucci #Amici Vai su X

