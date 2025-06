Maturità 2025 al via l’esame | svelate le tracce della prima prova

La maturità 2025 ha ufficialmente preso il via, segnando un momento di grande emozione e sfida per oltre 524.000 studenti italiani. Oggi, alle 8:30, il Ministero ha svelato le tracce della prima prova di italiano, il tradizionale banco di prova comune che apre le porte a un nuovo capitolo di crescita e preparazione. Scopriamo insieme cosa riserva questa prima fase dell’esame più importante dell’anno.

È ufficialmente iniziata oggi, 18 giugno, la maturità 2025 per oltre 524.000 studenti in tutta Italia. Come da tradizione, il primo appuntamento con l'esame di Stato è stato il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Alle ore 8:30, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato le chiavi digitali per l'apertura del plico telematico contenente le sette tracce proposte per la prima prova scritta. Le tracce della maturità 2025. Le tracce sono suddivise, come previsto, in tre tipologie: Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo.