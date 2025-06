Maturità 2025 al via l’Esame di Stato | le tracce della prima prova e tutte le novità

La Maturità 2025 è finalmente iniziata: oltre 524 mila studenti italiani affrontano la prima prova di Italiano, un momento carico di emozioni e aspettative. Con le sue sette tracce, il Ministero dell’Istruzione mette alla prova il talento e la preparazione di giovani pronti a scrivere il proprio futuro. Scopri tutte le novità, le tracce e i dettagli di questa importante tappa, perché il viaggio verso il diploma è appena cominciato.

Inizia l'esame per oltre 524mila maturandi. Alle 8:30 del 19 giugno è ufficialmente partita la Maturità 2025 per 524.415 studenti, di cui 511.349 candidati interni e 13.066 esterni. Come da tradizione, la prima prova scritta è quella di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti hanno sei ore di tempo per completare la traccia scelta tra sette proposte preparate dal Ministero dell'Istruzione, suddivise in tre tipologie: due analisi del testo, tre testi argomentativi e due temi di attualità. Le tracce della prima prova: attualità, storia e riflessioni sociali.