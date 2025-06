Maturità 2025 al via | le tracce della prima prova le proteste degli studenti a Roma

La Maturità 2025 ha preso il via tra emozioni e proteste, segnando un momento cruciale per oltre 34.000 studenti romani. L’esame di italiano ha aperto le sfide di un percorso che quest’anno si accompagna a voci di dissenso e richieste di cambiamento, come dimostrato dall’azione davanti al liceo Montessori. Queste manifestazioni riflettono un desiderio forte di riforma e di un futuro più giusto, in cui la voce degli studenti conta davvero.

La Maturità 2025 è ufficialmente iniziata. Con la prova di italiano, questa mattina si sono aperti gli esami di Stato per oltre 34mila studenti romani. Come ogni anno, l'avvio degli scritti è stato accompagnato da emozioni, attese e, in questa edizione, anche da proteste: davanti al liceo Montessori di via Livenza, a Roma, si è svolta un'azione della Rete degli studenti medi del Lazio, con un messaggio chiaro: "Questa maturità non mi renderà maturo, ministro ascoltaci". Le proteste: "Serve una Maturità che guardi al futuro". Il gesto degli studenti è stato rivolto al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, accusato di ignorare le richieste della comunità studentesca.

