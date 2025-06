Maturità 2025 al via la prima prova per quasi 2700 studenti novaresi

Oggi si apre il sipario sulla Maturità 2025, con quasi 2700 studenti novaresi pronti a sostenere la prima prova di lingua italiana. Un momento decisivo che segna l’inizio di un percorso intenso e ricco di emozioni, coinvolgendo oltre 33mila alunni in Piemonte. Le tracce sono state svelate, e ora i giovani maturandi si preparano a dimostrare tutta la loro preparazione e determinazione per affrontare con successo questa sfida importante.

Prende il via oggi, mercoledì 18 giugno, l'esame di maturità per 2699 studenti novaresi e 1300 del Vco. In Piemonte a tornare in classe per gli esami sono oltre 33mila alunni. La prima prova scritta è quella di lingua italiana, che è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe. 🔗 Leggi su Novaratoday.it