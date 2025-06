Maturità 2025 | a Roma l’attesa dei ragazzi tra paure speranze e scaramanzia

Roma si prepara ad accogliere la maturità 2025, un momento di emozioni e tensioni tra studenti che vivono l’attesa tra paure, speranze e rituali scaramantici. Al liceo delle Scienze umane San Benedetto da Norcia nel quartiere Centocelle, l’atmosfera è carica di sentimenti condivisi, tra sogni di successo e piccole superstizioni. È il tempo di affrontare questa sfida, consapevoli che ogni gesto e ogni pensiero fanno parte di un viaggio che segnerà il loro futuro.

È arrivato il momento della Maturità 2025. Al liceo delle Scienze umane San Benedetto da Norcia, in piena periferia nel quartiere Centocelle a Roma, l'edizione di quest'anno degli esami di Stato si apre come quella degli anni precedenti tra paure, speranze e tanta scaramanzia. "Ieri sera non ho dormito, guardavo il soffitto", "Nell'astuccio ho portato un po' di spille che mi portano bene e un portachiavi che mi ha regalato mia nonna, mi attacco a tutto". "Io ho portato un po' di santini perché mi servirebbe un miracolo". Le voci dei ragazzi e delle ragazze in attesa dell'ingresso sono concitate, nervose, preoccupate.