Maturità 2025 a Bologna è già nostalgia | Ci mancheranno le superiori

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la maturità 2025 a Bologna, un percorso ricco di emozioni, sogni e ricordi indelebili. Quella sensazione di adrenalina, il brivido dell’ultimo esame, ci portano indietro nel tempo, ricordandoci quanto siano preziosi gli anni delle superiori. Mentre gli studenti affrontano questa sfida con coraggio, non possiamo fare a meno di pensare a quanto ci mancheranno quei giorni di giovinezza e scoperta.

Bologna, 18 giugno 2025 – Maturità: c'è chi, dopo anni, giura di sognarla ancora, con la stessa adrenalina raccontata da Venditti nella sua celebre Notte prima degli esami. Una canzone che tutti cantano a squarciagola, specialmente quel verso iconico: " T'avessi preso prima ". È questo il desiderio che accompagna tanti studenti nel giorno più temuto – e atteso – dell'anno. E il grande giorno oggi è arrivato per quasi ottomila studenti a Bologna (7.656 per la precisione) e oltre 35mila in tutta l'Emilia-Romagna (35.882), con la prima prova dell'Esame di Stato: il tema di italiano. E tra loro c'è anche Kimi Antonelli che è sui banchi dell'istituto Salvemini di Casalecchio.

