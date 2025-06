Maturità 2023 | le sette tracce proposte ai maturandi

La prova di maturità 2023 si presenta ricca e variegata, offrendo agli studenti un viaggio tra temi attuali e classici intramontabili. Dalla speranza dei giovani, rappresentata da Paolo Borsellino, alle atmosfere de "Il Gattopardo", fino ai riflessi sui social e i grandi eventi storici come gli Anni Trenta e il New Deal. Un percorso che invita a riflettere sul presente, il passato e il ruolo della cultura. E ancora, le parole di Pasolini, Maccioni e Telmo...

'I giovani, la mia speranza' ovvero un messaggio del giudice Paolo Borsellino, un brano del Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, i social in un testo tratto da un brano di Anna Meldolesi e Chiara Lalli. E ancora: gli Anni Trenta e il New Deal come traccia storica, una poesia di Pier Paolo Pasolini, la parola 'rispetto' in un brano di Maccioni, infine un brano dal titolo "Un quarto d'era (geologica) di celebrità" del filosofo e saggista Telmo Pievani, pubblicato sulla rivista trimestrale "Sotto il Vulcano" che riflette sull'impatto ambientale della nostra attuale civiltà e della cementificazione del territorio.