Mattinata di follia | via Stalingrado bloccata FdI attacca

Una mattinata di caos e tensione scuote il quartiere San Donato/Fiera, dove i lavori del tram provocano deviazioni e disagi. I consiglieri di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti e Francesco Sassone, denunciano con veemenza le ripercussioni sulla viabilità , attaccando l’amministrazione. La situazione sta creando non pochi problemi ai cittadini, che si chiedono se ci siano alternative valide per ridurre i disservizi. La polemica è ormai aperta: cosa accadrà nel proseguo?

