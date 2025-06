Matthew Perry medico si dichiara colpevole per quattro capi d’accusa

Il mondo della cultura pop è sconvolto: Matthew Perry, celebre per il suo ruolo in Friends, è tragicamente scomparso nell’ottobre 2023. Ora, le recenti accuse contro il medico Salvador Plasencia, coinvolto nella vicenda, rivelano dettagli scioccanti sulla difficile battaglia dell’attore con la dipendenza. Questa vicenda solleva importanti riflessioni sui rischi nascosti e sull’importanza di un supporto adeguato: un tema che non può lasciare indifferenti.

Matthew Perry è stato trovato morto nella vasca dell’idromassaggio della sua villa di Los Angeles nell’ottobre 2023. Il medico californiano Salvador Plasencia, accusato di aver fornito la ketamina alla star di Friends Matthew Perry nelle settimane precedenti alla sua morte per overdose, ha accettato di dichiararsi colpevole, secondo quanto riferito da procuratori federali a Los . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Matthew Perry, medico si dichiara colpevole per quattro capi d’accusa

