Matteo Berrettini torna una speranza! Sarà testa di serie a Wimbledon? Diversi forfait nell’aria ma occhio a Diallo

Dopo mesi di incertezza, Matteo Berrettini torna a scommettere sul suo talento, conquistando il titolo di testa di serie a Wimbledon. Nonostante alcuni forfait nell'aria, come quello di Diallo, l'azzurro si prepara a mettere in gioco tutta la sua grinta e determinazione. Con il suo rientro, il tennis italiano guarda con speranza all’imminente torneo: il ritorno di Berrettini potrebbe essere la svolta decisiva per la stagione.

Matteo Berrettini ha giocato l’ultimo incontro lo scorso 12 maggio, quando si ritirò nel corso del secondo set dei sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia. Il romano si trovava in svantaggio contro il norvegese Casper Ruud per 7-5, 2-0 e ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. Quella criticitĂ lo ha costretto a rinunciare anche al Roland Garros e all’esordio sull’erba previsto settimana scorsa a Stoccarda, ora l’auspicio è di vederlo all’opera a Wimbledon, dove quattro anni fa disputò la finale (venne sconfitto dal serbo Novak Djokovic). Matteo Berrettini occupa il 34mo posto virtuale nel ranking ATP con 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini, torna una speranza! SarĂ testa di serie a Wimbledon? Diversi forfait nell’aria, ma occhio a Diallo

