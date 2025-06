Matteo Bassetti a TvPlay | Yamal è libero di mangiare ciò che vuole ma non dobbiamo dimenticarci che…

Matteo Bassetti, noto come il primario di malattie infettive a Genova, torna a stimolare il dibattito con la sua consueta chiarezza. Recentemente intervenuto su TvPlay, ha affrontato il tema della libertà di Yamal di mangiare ciò che desidera, sottolineando l’importanza di ricordare il ruolo di esempio che i personaggi pubblici assumono, specialmente tra i giovani. Ma qual è il vero confine tra libertà personale e responsabilità sociale?

Il dottor Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, è intervenuto in diretta su TvPlay Matteo Bassetti (Foto Ansa) – TvPlay.it "YAMAL PUO' MANGIARE QUELLO CHE VUOLE MA." – "Lamine Yamal è uno straordinario campione, su Instagram ha svariati milioni di followers. La sua maggior parte dei seguaci sono giovanissimi, quindi possono essere influenzati dal suo comportamento. Lui ovviamente è libero di magiare tutto il fritto che vuole, di mangiarsi le patatine e gli hamburger. Però nel momento in cui sei un personaggio pubblico e condividi una foto in cui hai una coppa di pollo fritto con patatine, ti devi aspettare che qualcuno ti possa dire che non è un buon esempio.