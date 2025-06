matilde gioli ritorno di fiamma con alessandro marcucci

Dopo un anno di distanza, il cuore ha deciso di ribadire il proprio desiderio: Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono tornati insieme, dimostrando che alcuni amori meritano una seconda chance. Mano nella mano, affrontano nuovamente il percorso condiviso, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d'amore. Il ritorno di fiamma è una conferma che, a volte, il cuore sa esattamente quando è il momento di ripartire.

Certi amori hanno bisogno di una seconda possibilità . Forse è quello che si sono detti Matilde Gioli ed Alessandro Marcucci che, ad un anno dalla loro rottura, hanno deciso di riprovarci. Insieme per tre anni, si erano allontanati nell’estate 2024, pare per volontà dell’istruttore di equitazione, per poi optare per quello che appare oggi come un ritorno di fiamma in piena regola. Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono tornati insieme. Mano nella mano per le vie di Roma, tra abbracci e sorrisi e poi il ritorno a casa in scooter. È così che Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono stati paparazzati da Diva e Donna. 🔗 Leggi su Dilei.it