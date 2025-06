Matilda De Angelis pubblica una foto con Elodie ai Nastri d'Argento 2025 dopo la polemica sul premio

Matilda De Angelis e Elodie tornano a far parlare di sé, questa volta unendo i loro sorrisi sul red carpet dei Nastri d'Argento 2025, dopo le polemiche sul premio condiviso. La foto pubblicata su Instagram cattura l'amicizia autentica tra le due artiste, dimostrando che, nonostante le tensioni, il rispetto e la solidarietà prevalgono. Un gesto che riaccende il dibattito e lascia spazio a riflessioni sul valore della collaborazione artistica. Continua a leggere.

Dopo la polemica sul premio ai Nastri d'Argento 2025 condiviso con Elodie, Matilda De Angelis ha condiviso una IG story insieme alla collega e cantante con la quale condivide da anni un rapporto d'amicizia. "Questo è", le parole a corredo dello scatto che le vede sorridenti sul red carpet dei Nastri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

