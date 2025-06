Matilda De Angelis polemica per il Nastro D’Argento vinto con Elodie | la presidente rompe il silenzio

Matilda De Angelis scuote le acque del cinema italiano, rompendo il silenzio sulla recente polemica relativa al Nastro d’Argento vinto insieme a Elodie. L’attrice, premiata come Miglior Attrice non protagonista per "Rapito", si confronta con le tensioni generate dalla condivisione del premio. La presidente dell’associazione si pronuncia per chiarire la situazione, ma cosa nasconde questa controversia nel cuore della settima arte? La risposta potrebbe sorprendere gli appassionati di cinema e non solo.

Personaggi tv. Matilda De Angelis polemica per il Nastro D’Argento vinto con Elodie, la presidente rompe il silenzio – Matilda De Angelis rompe il silenzio e accende una piccola polemica nel mondo del cinema italiano. L’attrice, premiata con il Nastro d’Argento come Miglior Attrice non protagonista per il film Rapito, ha espresso il suo disappunto per aver dovuto condividere il riconoscimento con Elodie, premiata per Ti mangio il cuore. Una critica che non punta il dito contro la cantante, ma contro la prassi stessa del premio condiviso. Leggi anche: Gerry Scotti, cosa c’è dietro al suo addio a “Tu si que vales”: “Devo pensare alla salute” Leggi anche: Matilda De Angelis: “Irrispettoso condividere il Nastro d’Argento con Elodie” Matilda De Angelis polemica per il Nastro D’Argento vinto con Elodie, la presidente rompe il silenzio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Matilda De Angelis polemica per il Nastro D’Argento vinto con Elodie: la presidente rompe il silenzio

In questa notizia si parla di: matilda - angelis - polemica - nastro

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

Matilda De Angelis, polemica per il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: «Un premio per due? Lo trovo irrispettoso» Vai su Facebook

Matilda De Angelis polemica per il Nastro D'Argento vinto con Elodie, interviene la presidente: Poteva non ritirarlo; Matilda De Angelis, Elodie e la polemica sui Nastri D'Argento: «Tutto un po' assurdo, il premio lo ha preso». E l'attrice fa un post; Matilda De Angelis pubblica una foto con Elodie ai Nastri d'Argento 2025 dopo la polemica sul premio condiviso.

Matilda De Angelis in foto sorridente con Elodie, dopo le polemiche: "Questo è" - L'attrice aveva definito "molto irrispettoso" dover condividere il Nastro d'Argento come attrice non protagonista con la cantante ... Riporta huffingtonpost.it

Matilda De Angelis, Elodie e la polemica sui Nastri D'Argento: «Tutto un po’ assurdo, il premio lo ha preso». E l'attrice fa un post - La presidente di Nastri d'Argento, Laura Delli Colli: «Trovo bizzarro questo sfogo dopo che l'ho vista sorridente venire a ricevere il premio» ... Secondo msn.com