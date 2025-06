Matilda De Angelis la replica dopo le polemiche sul Nastro d’Argento condiviso con Elodie

Frustrazione e sincerità: Matilda De Angelis rompe il silenzio dopo le polemiche sul nastro d’argento condiviso con Elodie, evidenziando come questa edizione dei Nastri d’Argento abbia celebrato con orgoglio il talento femminile. Tra premi e riconoscimenti, l’attrice ha voluto chiarire il suo punto di vista, dimostrando che, oltre i riflettori, conta la passione per il cinema e il rispetto reciproco. La sua replica lascia spazio a riflessioni…

Mai come in questa edizione dei Nastri d’Argento sono fioccati i premi al femminile: a brillare infatti sono state le donne, grandi protagoniste davanti e dietro la macchina da presa. Tra queste ci sono state anche Matilda De Angelis ed Elodie, entrambe premiate come migliori attrici non protagoniste in Fuori. L’attrice però non avrebbe gradito il doppio riconoscimento, tanto da rilasciare un’intervista dove ha espresso tutto il suo disappunto. Dopo le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni però è corsa ai ripari, pubblicando una foto – che ha tutta l’aria di una replica – insieme alla compagna d’avventura. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Matilda De Angelis, la replica dopo le polemiche sul Nastro d’Argento condiviso con Elodie

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

