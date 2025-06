Matilda De Angelis il Nastro D’Argento condiviso Valle Giulia e la leggerezza pensosa

esprimere il proprio pensiero, anche quando le voci sono scomode o controcorrente. La libertà di manifestare è il cuore pulsante di una società democratica, e ogni volta che assisto a queste scene, mi emoziono pensando alla forza del dialogo e al valore della partecipazione civica. È un richiamo perpetuo a non dimenticare mai che la vera forza sta nel confronto aperto e rispettoso, e questa convinzione mi accompagna sempre, anche nei momenti più difficili.

Quando ci sono le manifestazioni, da una parte chi è sceso in piazza per protestare, dall'altra i tutori della legge, naturalmente mi sento di schierarmi dalla parte di chi prova a farsi sentire. Immagino sia una questione culturale, sono nato in un vecchio presidio dello Stato Pontificio dove, non a caso è poi sorta un grande spirito anarchico, e per mia natura, roba che riguarda l'epigenetica, tendo a stare sempre dalla parte di chi prova a contrastare il potere, ma di fatto non ho quasi mai dubbi su da che parte schierarmi. Mai amico delle guardie, mi viene quasi da dire a chiosa, questo nonostante ormai cinquantasette anni fa Pier Paolo Pasolini ci ha spiegato, col suo linguaggio colto e al tempo stesso popolare, come ci si dovrebbe schierare dalla parte dei poliziotti, veri figli del proletariato, a differenza degli studenti borghesi che erano scesi a Valle Giulia.

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

