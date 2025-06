Matilda De Angelis Elodie e la polemica sui Nastri d’Argento | cosa è successo

La recente polemica sui Nastri d’Argento ha scosso il mondo dello spettacolo, mettendo sotto i riflettori Matilda De Angelis ed Elodie. L’attrice 29enne ha definito “irrispettoso” condividere il premio con la cantante, scatenando un dibattito acceso tra fan e addetti ai lavori. Ma cosa c’è dietro a questa controversia? Scopriamolo insieme, perché questa vicenda è molto più di una semplice querelle.

Matilda De Angelis finisce, con Elodie, al centro di una querelle a mezzo stampa sui Nastri d’Argento che tiene banco ormai da qualche girono. Matilda De Angelis sui Nastri d’Argento e il premio con Elodie: «Irrispettoso». Cosa è successo esattamente? Tutto è iniziato con un’intervista che l’attrice 29enne ha rilasciato al Fatto Quotidiano in cui definisce « irrispettoso » condividere il Nastro d’Argento con Elodie. Il riferimento è alla vittoria ai Nastri d’Argento come migliore attrice non protagonista per il film Fuori, diretto da Mario Martone, premio dato anche a Elodie, collega sul set. GUARDA LE FOTO L’evoluzione di stile di Matilda De Angelis negli anni (e che evoluzione!). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Matilda De Angelis, Elodie e la polemica sui Nastri d’Argento: cosa è successo

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis

