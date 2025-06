Matilda De Angelis ed Elodie è lite a distanza sui Nastri d’Argento

Il mondo dello spettacolo è spesso un palcoscenico di emozioni e sorprese, ma quando le luci si spengono, le tensioni possono emergere inaspettate. È ciò che è successo tra Matilda De Angelis ed Elodie, protagonisti di un’inaspettata lite a distanza sui Nastri d’Argento. La loro apparente armonia si è incrinata in un attimo, rivelando quanto possa essere fragile la perfezione sotto i riflettori. E ora, il sorriso condiviso si trasforma in un dibattito acceso, lasciando tutti a chiedersi: cosa sarà successo davvero?

Sembrava tutto perfetto: abbracci, sorrisi smaglianti, dichiarazioni d’amore reciproco, foto da tappeto rosso. E invece no. Il giorno dopo la cerimonia dei Nastri d’Argento, è bastata un’intervista di Matilda De Angelis al Fatto Quotidiano per trasformare la festa in un piccolo caso da salotto. «Trovo irrispettoso dover condividere il Nastro con Elodie», ha dichiarato De Angelis poche ore dopo aver ritirato il premio come miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone. Un premio, va detto, assegnato proprio insieme a Elodie. E qui è esplosa la polemica. La presidente dei Nastri d’Argento, Laura Delli Colli, leggendo l’intervista deve aver pensato di essersi svegliata nel mezzo di un sogno surreale: «Di certo questo sfogo è stato piuttosto inatteso, il clima della sera precedente non lo faceva prevedere. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Matilda De Angelis ed Elodie, è lite a distanza sui Nastri d’Argento

In questa notizia si parla di: angelis - matilda - elodie - nastri

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

Dopo la polemica sul premio ai Nastri d’Argento condiviso con Elodie, Matilda De Angelis ha condiviso un post sui social insieme alla collega e cantante con la quale ha sempre condiviso un rapporto d’amicizia. Cosa ha scritto a corredo della foto https://fanpa Vai su Facebook

Matilda De Angelis contesta il premio vinto con Elodie. Delli Colli, presidente dei Nastri: “Poteva non ritirarlo” Vai su X

Matilda De Angelis pubblica una foto con Elodie ai Nastri d'Argento 2025 dopo la polemica sul premio condiviso; Matilda De Angelis, Elodie e la polemica sui Nastri D'Argento: «Tutto un po' assurdo, il premio lo ha preso». E l'attrice fa un post; Matilda De Angelis polemica per il Nastro D'Argento vinto con Elodie, interviene la presidente: Poteva non ritirarlo.

Matilda De Angelis ed Elodie, è lite a distanza sui Nastri d’Argento - Tra sorrisi sul red carpet e frecciate postume, il premio si trasforma in una sfida tra primedonne ... Lo riporta panorama.it

Matilda De Angelis, Elodie e la polemica sui Nastri d’Argento: cosa è successo - Matilda De Angelis finisce, con Elodie, al centro di una querelle a mezzo stampa sui Nastri d'Argento. Da amica.it