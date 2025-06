Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento irrispettoso con Elodie | Una stonatura

Matilda De Angelis ha suscitato polemiche per un commento irrispettoso nei confronti di Elodie, durante la premiazione al Nastro d’Argento. La sua dichiarazione, giudicata da molti come una stonatura, ha acceso il dibattito sulla sportività e rispetto tra artisti. La replica di Laura Delli Colli, presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici, invita a riflettere sull’importanza di mantenere un clima di rispetto reciproco nel mondo dello spettacolo. Chi pensa sia...

Matilda De Angelis è stata irrispettosa nei confronti di Elodie. La vittoria in coabitazione per il ruolo di migliore attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone per lei è stata una scelta insensata, ha detto nell’intervista a Federico Pontiggia sul Fatto. Le replica Laura Delli Colli, presidente del Direttivo del sindacato dei giornalisti cinematografici, il gruppo che decide le candidature ai premi. Sempre sul Fatto: «Chi pensa sia stata una scelta opportunistica o furba, non sa nulla dei Nastri d’Argento». La sorpresa. Delli Colli si dice sorpresa. E dice che la dichiarazione si commenta da sé. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: matilda - angelis - elodie - nastro

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

“Trovo irrispettoso dover condividere il Nastro d’argento con Elodie, si perde unicità” Matilda De Angelis commenta la vittoria ai Nastri d’argento come migliore attrice non protagonista in Fuori, condivisa con Elodie. L’attrice ritiene che sia “irrispettoso” dover co Vai su Facebook

Matilda De Angelis: "Irrispettoso dover condividere il Nastro d'Argento con Elodie" Vai su X

Matilda De Angelis: «Irrispettoso dover condividere il Nastro d'Argento con Elodie». La giuria: «Poteva rifiutare la candidatura. Se il problema è la cantante...»; Matilda De Angelis: “È irrispettoso dover condividere il Nastro d’Argento con Elodie”; Elodie vince il Nastro d’Argento, Matilda De Angelis: “Irrispettoso dover condividere il premio”.

Matilda De Angelis dopo il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: "Lo trovo irrispettoso" - Matilda De Angelis ha criticato la vittoria del Nastro d’Argento 2025 per la miglior attrice non protagonista condiviso con Elodie. Segnala gazzetta.it

Matilda De Angelis, il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: “È irrispettoso” - Matilda De Angelis contro il premio condiviso con Elodie: "Toglie unicità e valore all'impegno individuale". Da msn.com